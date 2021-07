Donde bebe la vaca

Orlando Gil

gil@claro.net.do / @orlandogildice

El gobierno sabe dónde bebe la vaca, y por eso la cuida y evita que se la maten y desuellen. La experiencia es que el abigeato de las redes no desaprovecha oportunidad.

Además, determinadas circunstancias se convierten en tema político, y si no se atienden pronto, crean crisis, o por lo menos las condiciones.

El régimen anterior se cansó del oficio pequeño, y no advirtió a tiempo qué si no limpiaba la casa, otro recogería los trastes.

Lo que se ve ahora, y que a nadie apena.

Danilo Medina pudo haber ido corrigiendo sobre la marcha los despropósitos de gente que se salió del tiesto, solo porque no se le trasplantó a tiempo.

La alternabilidad es un destino fatal, y el cambio un imponderable, pero ambos se dan, incluso, cuando menos se espera.

Perder el poder es una cosa, y otra muy distinta que sea en medio de una degeneración moral que horroriza, y que no puede justificarse, nunca, pero tampoco se explica.

¿ Por qué Medina no aligeró el peso y bajó de la guagua a pasajeros difíciles cuyo teteo atrás, en la cocina, hacían incómodo el viaje ?

Nunca dirá, pues hay pecados que se cometen, pero no se confiesan.

Luis Abinader sabe dónde bebe la vaca, y la cuida como si fuera una mascota. El funcionario que falla, o se hace sospechoso, lo pone en salmuera.

Una reacción repetida se constituye en rutina, pero no en currú, como al parecer pensó alguna gente que quiso utilizar esa virtud como arma.

Así como suspendieron a fulano o cancelaron a mengano por una situación dudosa, también al tercer hombre en el Palacio Nacional.

A Leandro Macarrulla.

Solo que esta vez no se dio, pues la Virgen María no está detrás de la puerta todos los días, y no todos los expedientes o menciones provocan desgracia.

Si no hiciera excepciones, al jefe del Estado le tumban las fichas con soplos y tendría que jugar el ajedrez de otros, desnaturalizando su mandato.

El presidente aprendió la lección, habrá que ver si también los que desde la sombra manipulan el poder.