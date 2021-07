Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Les invito a que volvamos la mirada al buen humor, a los chistes. Es un día dedicado internacionalmente a los chistes, al buen humor. En psicoanálisis se sabe que no se puede vivir sin buen humor, se suicidan. Las familias no pueden vivir sin buen humor, las personas no podemos vivir sin buen humor, porque estamos aburridos.Es necesario que nosotros volvamos hacia el buen humor. Las personas inteligentes saben tener buen humor las personas que no son muy inteligentes no saben de buen humor.

Por eso nosotros decimos que la humanidad necesita del chiste. En la pandemia si los hombres y mujeres no nos reímos, la pandemia nos hunde. Es muy hermoso cuando los pueblos, las familias y los individuos sabemos reírnos de nosotros mismos, sin humillarnos, pero reírnos, que nos hace bien y para eso hay que ser inteligentes. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.