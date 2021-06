Opinión de un migrante

Alfredo Freites

Desde New York un ciudadano remite su opinión:

“Alfredo le doy las gracias por su reconocimiento al esfuerzo de los Exiliados Económicos, que nos esforzamos hasta donde muchos no tienen idea en no dejar que nuestros familiares pasen trabajo allá en la isla.

“Pero usted se quedó muy corto en todo sentido. He estado luchando aquí para que se tenga un mayor reconocimiento al esfuerzo nuestro. No es verdad que el turismo sea la principal fuente e ingreso, somos nosotros, el 50% de los turistas somos nosotros mismos, yo por ejemplo vengo dos veces al año, como soy ciudadano americano, no es un dominicano que vino, no, dos turistas americanos.

“Es muy raro que un turista gaste más de 100 dólares al día, porque por lo general vienen con todo incluido. “Los Dominicanos cuando vamos sobrepasamos mucho esa cifra, porque no solo hacemos compras masivas de alimentos en los supermercados, si no que siempre andamos arreglando cosas en las casas, desde el techo, las pinturas, plomería, cambios de puertas y gabinetes, etc., en pocas palabras activamos de manera masiva la economía. “A eso están que las medicinas, y ayuda a personas fuera del círculo familiar...Sin nosotros Don Alfredo el país caería de rodillas en menos de una semana, no he mencionado las miles y miles de cajas llena de todo, alimentos, útiles escolares, unos que otros electrodomésticos ,etc...Sin embargo no recibimos el respeto y consideración que merecemos, he propuesto que los Dominicanos cuando lleguen se les otorgue un seguro médico por el tiempo que duren en el país, por igual aquellos que ya queremos regresar se nos dé una pensión que se complemente con lo del retiro así uno puede venir con un poco de sosiego, son muy duros los inviernos y los dolores articulares que llegan con la edad.

“Como verá amigo mío, los dominicanos en el exterior somos la columna, el corazón y los pulmones del país, no sé cuándo lo entenderán, pero es así.

Fernando Santana,

New York.