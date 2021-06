Elecciones en AL

Juan Guiliani Cury

Entre octubre del 2020 a junio 2021 cuatro países de América Latina han celebrado elecciones libres y democráticas. La primera de ella fue el regreso al poder del izquierdista Movimiento al Socialismo (Mas) cuyo líder, el expresidente Evo Morales fue impedido de reelegirse renunciado a la postulación por causas de presiones internas y externas al querer optar por un cuarto período consecutivo y que desembocó en denuncias de irregularidades en las elecciones, obligándolo a un exilio forzoso en Argentina. Una presidencia provisional fue conformada con la senadora Jeanine Añez. El presidente Luis Arce, aliado de Evo, se impuso ampliamente sobre los partidos opositores. Arce ex ministro de economía y ex funcionario del Banco Mundial ganó el balotaje en la consulta del 18 de octubre 2020 con un 55.11%. Bastiones urbanos como Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, fueron ganados por la oposición boliviana. Constitucionalmente, Bolivia es un Estado Plurinacional. El pasado 24 de mayo asumió la presidencia de Ecuador el exbanquero Guillermo Lasso (centro derecha) Fue la tercera ocasión que Lasso optara por la presidencia de su país, sucediendo a Lenin Moreno, un ex compañero del expresidente Rafael Correa y quien también fuera su vicepresidente (2007-2017) Lasso ha prometido elevar el nivel de vida de los sectores vulnerables, incluyendo el género femenino y al sector originario del país. Las últimas dos elecciones que quiero referirme y que llamaron la atención continental han sido el triunfo pendiente de oficializar del candidato izquierdista peruano, el cajamarquino maestro de escuela primaria Pedro Castillo, el pasado 6 de junio, y quien se impuso por estrecho margen de 44,000 votos por encima de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (derecha) hija del expresidente Alberto Fujimori. La otra elección de medio término celebrada el mismo 6 de junio, fue en México, y que fueron calificadas como la más importante de las últimas décadas. Tal como se anticipaba, el partido Morena (izquierda moderada) del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se impuso en la mayoría de los estados de la nación, reteniendo el control de la Cámara de Diputados, y otras 11 gubernaturas estatales.