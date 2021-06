Tributo al legado

Ricky Noboa

No existe un principio más noble en la formación del hogar que la gratitud, expresada en el reconocimiento al legado que hombres y mujeres valiosas han brindado con su esfuerzo y sentido nacionalista a su patria que los honra. La ingratitud es como la arena del desierto que no da frutos, mientras la generosidad abre las puertas del cielo. Con respeto y admiración, queremos reconocer en este artículo el trabajo digno de un grupo de dominicanos que forman parte de nuestra cultura e identidad nacional. No hay que recurrir a egos ni a coyunturas mercadológicas para justipreciar sus trayectorias, otorgándoles el lugar que merecen por su valiosa contribución cultural y por el sentimiento que les acompañó en su expresión dominicanista. Hoy, plasmando nuestro pensamiento inspirado en ellos y el sentir de nuestra formación, queremos enaltecer a: Johnny Pacheco, Henry Ely, Víctor Víctor, Papa Molina, Vinicio Franco, Sonny Ovalles, Cheché Abreu, Julio De Windt, Bartolo Alvarado, Kbeco Houellemont, Pedro Julio Santana, Summer Carbuccia, Henry Pimentel y Víctor Taveras; quienes antes de irse al descanso eterno, nos dejaron un legado que permanecerá por siempre como ejemplo de perseverancia para alcanzar el éxito.