El Pacto del agua y el desarrollo

Juan Guiliani Cury

El Pacto del Agua es un paso trascendental que necesita el país. Lo irónico es que algo tan vital aun no se haya resuelto en su abastecimiento uso, administración y racionalización a toda la población. El presidente Luis Abinader dijo que todavía el 50% de la población dominicana carece de este preciado líquido. De acuerdo, a las autoridades se requieren $8500 millones de dólares para dedicarlo a resolver en 15 años este vital problema que afecta a la población. Una vez estando en Jamaica, me explicaron que para un país diga que tiene los principales problemas básicos del desarrollo resuelto, hay que tener asegurado estos cuatros sectores. La energía, el agua, el transporte y la higiene. Sin embargo, un proyecto de ley que regularía el uso, manejo y todo lo relativo al régimen hidrográfico tiene ya casi dos décadas durmiendo el sueño eterno en el Congreso Nacional, de donde debe ser aprobado. En el país se han gastado miles de millones de dólares en proyectos vinculados a los sistemas hídricos, en presas, canales, acueductos, reservorios, cisternas, etc. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, reveló que el 84% de los hogares dominicanos tienen inodoros, pero que solo un 20% están conectados al sistema de alcantarillados. Este país cuenta con la bendición de la naturaleza de la gran cantidad de ríos, riachuelos y otras fuentes de agua, que brotan desde el subsuelo, pero que no han sido aprovechados con tecnologías eficaces y modernas. Usted, puede decir que eso no es posible que suceda, pero la verdad es que adolecemos de una política pública del agua. La iniciativa gubernamental debe ser calurosamente apoyada para que podamos decir en 15 años hemos resuelto algo vital y necesario. Podemos decir que nuestra economía crece y eso es bueno y necesario, pero no podemos ufanarnos de que tenemos un sistema eficiente de uso del agua para el desarrollo. Los estudios de organismos de planificación económica saben eso de sobra y desde mucho tiempo atrás. Así que el Congreso tiene el reto de desempolvar el proyecto del agua sin darle muchas vueltas al asunto. ¡Adelante!