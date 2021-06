Ni fiscal ni policía

César Duvernay

Tener miedo no es un pecado. Es más, hay quienes aseguran que muchas epopeyas han sido realiza­das por gente que estaba bastante asustada. Por eso que el exprocura­dor General de la República, Jean Alain Rodrí­guez, se sienta atemorizado no es ningún delito. Según el exjefe del Ministerio Público (MP) dos de los acusados del caso Odebrecht (Ángel Ron­dón y Víctor Díaz Rúa) quieren matarlo o por lo menos verlo muerto, algo que comprensible­mente no le resulta agradable, le ha disparado las alarmas de pánico, y lo ha llevado a escribirle una carta al presidente Luis Abinader.

Una acción equivocada que en él adquiere ribetes mayúsculos porque como abogado y pasado titular del MP, conoce perfectamente los pasos a seguir que en materia penal son dar parte a la Policía, o poner una denuncia, que en este caso sería una querella, ante la fis­calía territorialmente correspondiente.

Y es que Luis Abinader no es ni fiscal ni es policía, por tanto la pregunta que habría que hacerle a Rodríguez es que cosa él entiende (o pretende) que debe hacer el mandatario ante una misiva que, si a realidad vamos, co­rrespondía más enviársela a la procuradora actual, Miriam Germán…aunque ese si le hu­biese sido un trago incómodo y amargo.

El mensaje es poco institucional, porque por más espantado (con o sin razón) que es­té Jean Alain, nunca debió involucrar al pre­sidente en un tema de carácter personal y cu­yas vías jurídicas, establecidas en el artículo 31 del Código Procesal Penal, él no solo cono­ce, sino que les tocó aplicar cuando estuvo al frente del MP. Si algo habrá que reconocerle a Luis Abinader ha sido su no injerencia en los asuntos propios del MP.