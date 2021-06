¿Y si Haití continúa?

Vinicio A. Castillo Semán

@VinicioSenador

El presidente Luis Abinader declaró esta semana que en caso de que gobierno Haití continuara construccion canal desvía río Masacre , sin esperar resultados de la mesa técnica acordada por cancillerías RD -Haití , su gobierno dará respuestas contundentes en defensa de la soberanía nacional y de la protección del río limítrofe fronterizo.

Todos los informes que hay indican que Haití No se va a detener . En ese caso, es evidente que RD tendría que adoptar medidas de carácter diplomático para hacer valer Tratado Internacional del 1929, asi como que envíen una señal clara al gobierno de Haití de que no nos van a poner de mojiganga y tumbar el pulso impunemente.

El camino a seguir, si ésto sucede, debe ser apoderar el arbitraje internacional que prevé el mismo Tratado Internacional firmado con Haití .

Ese tratado establece designación de árbitros por cada país y éstos, a su vez, escogen un tercero de árbitros reconocidos del tribunal arbitral de La Haya.

No estoy de acuerdo con ir a OEA y donde Almagro, porque han demostrado en conflictos RD -Haití están parcializados, y legalmente el Tratado traza el camino a seguir en el arbitraje.

Pero, además del arbitraje internacional, es evidente que RD no puede dejar que Haití conecte río Masacre y esperar años una decisión arbitral. Gobierno debe proponerse canalizar rio Dajabón antes de llegar a Haití . Es medida extrema que ojalá no haya que tomar , pero si Haití nos obliga con su despropósito, no tendríamos otra alternativa.

En lo que el arbitraje decide, las aguas de nuestros agricultores fronterizos debe estar garantizada. Igualmente, hago un llamado al Presidente Abinader a reformar integrantes de la comisión mixta binacional.

Trascendió del lado dominicano hay, miembros que no están defendiendo el interés nacional de RD . Sería muy beneficioso para el pais que el Presidente pueda nombrar al Ing. Osiris de León en mesa técnica para salvar el Masacre y la soberanía RD.

El anterior director del Indrhi , el amigo Olgo Fernández, declaró que tanto en el gobierno Leonel como en el de Danilo, se hicieron los estudios técnicos a petición de Haití para canalizar el Masacre. En ambas oportunidades RD negó esa petición a Haití .

Ese dato es muy importante, porque indica que ya hay estudios técnicos realizados que no pueden ser ahora variados por actuales incumbentes para complacer Haití .

Lo que está en juego con este conflicto con Haití por el Masacre implica mucho más que proteger al rio y nuestros productores.

Es la soberanía nacional y la dignidad nacional las que están en juego . Su defensa firme es fundamental.

El pueblo confía en que el Presidente Abinader cumplirá cabalmente esa suprema misión.