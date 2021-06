Dos logros

César Duvernay

La jornada especial de vacunación realizada en el Gran Santo Domin­go, Peravia, Azua, Barahona y San Cristóbal, lugares donde el incre­mento de los casos de Covid-19 ha alcanzado niveles preocupantes y donde existe una gran concentración demográfica, ha sido todo un éxito.

571,877 inoculados del jueves al domingo para un total de cinco millones 196 mil seis­cientos noventa y seis personas alcanzadas, es un verdadero logro. Una acción, avalada me­diante el decreto 349-21 y que fue respalda­da de forma entusiasta no solo por la pobla­ción que acudió al llamado, sino también por el liderazgo político, religioso y empresarial. El presidente Luis Abinader muestra su poder de convocatoria al integrar a las fuerzas vivas de la nación en un espíritu nacionalista, donde y por estos cinco días, los intereses particulares y las banderas partidarias fueron puestos de la­do en aras del beneficio colectivo. Pero otro ele­mento beneficioso fueron las tranquilizadoras palabras del mandatario dando cuenta de que si bien el plan y el objetivo de su administración es no descansar hasta que todos los ciudadanos estén vacunados, desde el gobierno no existe la voluntad de obligar a nadie a que lo haga.

Una aclaración necesaria ya que la polémi­ca amenazaba con desviar la atención hacia un debate estéril, pero que afortunadamente Abi­nader, quien encabezó junto a sus principales funcionarios de forma presencial el proceso en los diferentes puntos, explicó que la idea es convencer a la ciudadanía de las ventajas y los beneficios de ser vacunados frente a los riesgos que conlleva el no hacerlo, y en tal sentido ar­gumentos hay de sobra.