Lo oculto tras la visita de Amarante

Alfredo Freites

alfredofreitesc@gmail.com

En el ámbito de la Biblioteca Juan Bosch de Fun­glode, se produ­jo la reunión de Carlos Amarante Baret con Leonel Fernández, encuen­

tro que levanta una polvare­da de especulaciones no solo por los involucrados sino el momento y los colores políti­cos envueltos.

Al mencionar a Bosch y las cosas que se ven y las que no se ven, leo en Corintios que las cosas que no se ven son eternas. Hay que hacer una abs­tracción para poner causa-efecto en perspectiva po­sible. Leonel sale del PLD por las gestiones de perso­nas como Amarante Baret, hombre de la confianza de Danilo Medina y lo prime­ro que resalta es una posi­ble aproximación de él ha­cia la Fuerza del Pueblo.

Mas pienso que para eso no hay que pensar. No obstante, el encuentro en sí mismo fue oportuno pa­ra que Amarante se discul­para por sus pasados ma­nejos, enviara señales de posible unión electoral fu­tura entre PLD o una parte de él y la FP, hiciera pensar al gobierno que amores viejos no se olvidan.

Descarto que Leonel quisiera ser parte de una simulación en la que am­bos se usaran para dar se­ñales irreales a favor de sus intereses privados. Es­to lo enmarco en el con­texto de los esfuerzos que hace para crecer sus acti­vos orgánicos, no está para perder el tiempo en figu­reos o dar señales falsas.

Amarante es un político terminado, sabe que Danilo está jubilado de la política y pensando en el 2024 sacar­se la espina cuando su leal­tad de años fue suplanta­da por un candidato como Gonzalo Castillo, sin nexos con las bases del PLD, pero también pudo ser mensaje­ro de su líder para que inter­cediera en limitar el alcance de la campaña anticorrup­ción. Nada se descarta, la política enseña que no hay enemigos sino adversarios y la visita de Amarante en si misma lo muestra.

Danilo sabe que Leonel es político de mente am­plia mientras que él se mue­ve por la pasión por eso no descarto que hiciera trazos de entendimientos futuros. Esta reunión cayó mal entre los leonelistas.

No estuve en la reunión pero puedo asegurar que no fue para la entrega de un libro.