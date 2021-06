Responsabilidad ambiental

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Celebramos el día de mañana el Día Mundial del Medio Ambiente. El medio ambiente es una responsabilidad mundial, no es una responsabilidad sólo del gobierno, es una responsabilidad de todos. El medio ambiente en el que nosotros vivimos y nos movemos, no es solamente lo que las instituciones o el Ministerio de Medio Ambiente hacen, si no lo que usted y yo podemos hacer también.

Es Interesante como las familias se están interesando por cuidar el medio ambiente, así como las muchas empresas que están tratando de cuidar el medio ambiente. Pero también recordemos que hay empresas mundiales que se han enriquecido a costa del medio ambiente.

Hoy son tantas familias que se preguntan, al igual que el Papa Francisco: “¿Y qué le vamos a dejar a nuestros descendientes, que herencia le vamos a dejar en nuestra casa común?” Es responsabilidad de todos, social y ambiental. Pensemos hoy en nuestras acciones cotidianas si son en beneficio o deterioro del ambiente y analicemos nuestros estilos de vida, para poder generar los cambios necesarios, muchos de ellos urgentes.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.