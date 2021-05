Regalo envenenado

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

Debido a sus claros errores políticos, grandes desacier­tos administrativos y actos indebidos de todo calibre atribuidos a la cúpula par­tidaria que lideró el expresidente Medi­na durante su ejercicio gubernamental, no está a la vista ni en la agenda de nin­gún estratega serio y agudo que el PLD tenga la mínima posibilidad de ser op­ción de poder. Con cuentas pendientes con el pais, sin un candidato válido para tirar al ruedo y sin nada nuevo que pue­da ofertar a un electorado que defraudó, la actual dirigencia del partido morado tendría que agarrarse hasta de un clavo caliente en procura de mantener vigen­cia. Bajo ese marco, sino no pueden ganar espacio, y lo que consiguen es ir perdiendo dirigentes y escaños que creía seguros, se entiende que se moverían en dos frentes: contra el gobierno que encabeza Luis Abi­nader y contra el Partido Fuerza del Pueblo que lidera Leonel Fernández. En ambos ca­sos, y jugando al olvido de la gente, prime­ro, criticando al gobierno en su accionar y en el manejo particular de la pandemia, te­cla que los que salieron del poder hace nue­ve meses no serían los más indicados en to­car, porque politizaron el tema y dieron pie a que el mal se extendiera y mucha gente muriera. En segundo lugar, el gancho, por­que de eso se trata, iría contra Leonel, po­niendo bien temprano a correr la perverti­da especie de una futura alianza electoral entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, lo cual no pasa de ser – por más que se diga que “en política nada está escrito”- un rega­lo envenenado, porque no aportaría nada al hombre, cada vez mejor posicionado, al que Balaguer y Bosch le franquearon el ca­mino al poder, pero si le ocasionaría un da­ño político incalculable. El primer lance de ese disparate, toda una apostasía, fue del peledeísta Domingo Contreras. Luego se echo a correr que era algo que Peña Guaba no descartaba, aunque se trató de una re­flexión suya que fue manipulada. Lo cierto es que la ronda o “regalo” a Leonel es una jugada que busca frenar la sangría morada y el evidente crecimiento del líder, al tiem­po que despertar alarma en el PRM, con el que hubo alianza parcial y con el que hay buenas relaciones. Como dijera Bauta Ro­jas, la única alianza posible es con el pue­blo y con la base del PLD, que no tiene cul­pa de los pecados y daños de una cúpula partidaria que traicionó, irrespetó e hizo ir a Leonel del Partido, al que el doctor Cas­tillo calificó, con razón, de “estercolero”. Si Leonel, como Bosch del PRD, tuvo que irse, mal haría un día en “junta “(¡Dios li­bre!) con ingratos y verdugos, sin marcar diferencia y a todo riesgo de que digan, sin serlo:” son los mismos “.… (¿).encar-me­dios@hotmail.com