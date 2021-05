Legado italiano en la República Dominicana

ANDREA CANIPIARI

Para crear nue­vas relacio­nes y volver a recorrer los puentes construidos por los ita­lianos llegados a la Repú­blica Dominicana desde hace siglos, es necesario conocer y reconocer los puentes que unen a am­bos países. Por eso, con­sideré importante dedi­carme a la creación de un libro que contase, seria­mente, las varias articula­ciones de la influencia de los italianos en República Dominicana. Ha sido un placer conocer a tantos estudiosos, trabajar con universidades y con insti­tuciones culturales, pero también comprobar que personalidades institucio­nales como el Presidente del Tribunal Constitucio­nal, Milton Ray Guevara; el Arzobispo de Santo Do­mingo, Monseñor Francis­co Ozoria Acosta; el Minis­tro de Asuntos Exteriores, Roberto Álvarez; el Minis­tro de Industria, Comercio y MiPymes, Ito Bisonó o el Presidente de la Cáma­ra de Comercio Dominico-Italiana, Celso Marranzini, hayan querido participar en este trabajo aportando importantes testimonios.

El presidente de la Repú­blica Dominicana, Luis Abi­nader, también contribuyó en la creación de esta obra, y en el prefacio destaca la relevancia de las relacio­nes bilaterales entre ambas naciones, y la importancia de reconocer el aporte que los italianos han dejado a lo largo de la historia domini­cana.

Gracias al trabajo de los autores de este libro, mu­chas historias se han dado a conocer, y yo me he sentido como un arqueólogo frente a testimonios maravillosos e intactos, ocultos por el pa­so del tiempo, que hay que redescubrir y sacar a la luz como a un templo antiguo escondido en el bosque. No obstante, a diferencia de un descubrimiento arqueoló­gico, lo descubierto aquí no es una ruina muerta, sino un conjunto vivo de huellas culturales, políticas, religio­sas, educativas, económi­cas, tecnológicas y sociales que hasta ahora han cons­tituido uno de los ejes fun­damentales de la identidad cultural de la República Do­minicana.

Estoy convencido de que la valoración del pa­trimonio cultural en este país, poniendo en el cen­tro las ejemplares historias de italianos famosos que han cambiado la historia de la República Dominica­na, es importante porque es un motivo de orgullo para nuestra comunidad, ya sea para la primera inmigra­ción como para la más re­ciente.

Invito a todos los que leen estas líneas visitar www.ciaosantodomingo.com, donde podrán descar­gar la versión digital de “El Legado Italiano en la Repú­blica Dominicana” de ma­nera gratuita. Les deseo a todos una buena lectura para descubrir la riqueza y la profundidad de la his­toria de amistad y los lazos que unen a Italia y la Repú­blica Dominicana.

El autor es Embajador de Italia en la República Domi­nicana