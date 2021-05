El ADN y la Trinidad

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Es impresionante el dato con­tinuo de que tus hijos y tus hi­jas son tú y tú esposa, una con­tinuidad en ellos. No se piensa en eso. Sí, son una continuidad porque dicen: “Se parecen a ellos, se parece a su papá, se parece a su mamá” pero la ADN es una combinación del de su papá y su mamá, se parecen a ti, aunque no se parezcan a ti en nada. No son iguales que tú.

Por eso cuando hablamos de la Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, estamos repi­tiendo sencillamente que un hijo viene de su pa­pá y de su mamá.

A veces no entendemos las realidades de Dios porque no entendemos las realidades hu­manas. ¿Cuántas familias hay? Una familia: pa­pá, mamá e hijos. Lo grande es que los hijos son papá y mamá porque son el óvulo y el esperma­tozoide del papá y la mamá. Es maravilloso y todavía no hemos profundizado, no hemos to­mado conciencia suficiente de que un hijo es la continuación de papá y de mamá.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo quere­mos.