MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

Una frase, una especie de refrán, que es muy general, se podría decir que universal, dice que: “Lo que te interesa a ti, para el que tiene interés en algo en­cuentra tiempo”.

Interés y tiempo. Para lo que tenemos algún in­terés encontramos tiempo. Se puede hacer una reflexión, una meditación sobre qué cosas te in­teresan y te dan tiempo. “Me interesa sacar una carrera en cualquier materia”. “Sacarás tiempo y estudiarás y le dedicarás tiempo, porque te intere­sa”. Por eso en la vida hay que soñar y si soñamos encontramos tiempo para eso.

Las personas que dicen: “Yo no tengo tiempo” hay que decir “yo no tengo interés”. Para lo que nos interesa sacamos tiempo. Es muy importante esta reflexión y por eso cuando dices: “Yo no ten­go tiempo”, ¿qué te interesa? Sacar tiempo.

Sin embargo, Dios te libre de dedicar todo el tiempo a una cosa que te interesa, porque haces de esa cosa un dios. Examina si estás haciendo de lo que te interesa un dios. Ojalá nos interesen co­sas nobles, ojalá nos interesen valores, ojalá nos interese construir obras buenas para los demás, porque si nos interesa, encontraremos tiempo pa­ra hacerlo.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.