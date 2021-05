Semipresencial

César Duvernay

Hoy, y debido a la autorización del Ministerio y el Gabinete de Salud, se inicia la tercera fase del retor­no a las aulas bajo modalidad se­mipresencial en los niveles inicial, primario, de adultos, y sexto grado del técnico profesional y artes. El mismo se hará de manera voluntaria, gradual, controlada, escalonada, pe­ro sobretodo bajo consentimiento de las familias.

Lo que inicialmente fue aprobado para 158 municipios, dejará excluidos a los planteles ubi­cados en el Gran Santo Domingo debido al in­cremento de Covid-19 registrado en esas de­marcaciones. Según el protocolo establecido, la docencia solo puede darse en zonas que no supe­ren el 5 por ciento de positividad.

El Ministerio de Educación ha estado desarro­llado un intenso proceso de acondicionamiento de aulas y en ocho meses más de 2 mil 300 escue­las han sido remozadas en toda la geografía na­cional. El ministro Roberto Fulcar Encarnación ha mantenido un monitoreo constante en las 18 re­gionales y los 122 distritos escolares a los fines de garantizar los requisitos y condiciones de protec­ción para la semipresencialidad.

No obstante, estas etapas de retorno no susti­tuyen ni eliminan la modalidad a distancia que seguirá operando de forma concomitante y con todos sus componentes. Es decir, que si los padres deciden no enviar sus hijos a las aulas, el proce­so de enseñanza - aprendizaje ni el año lectivo se interrumpe porque los dos esquemas se mantie­nen.. Toca ahora fortalecer el compromiso ciuda­dano de cumplir las reglas de bioseguridad con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado constante de las manos y la aplicación de la vacuna. Esa es la realidad... la nueva realidad.