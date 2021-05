Covid y clases presenciales

Vinicio A. Castillo Semán

@VinicioSenador

El país vive un alarmante y peligroso aumento de contagios Covid. La ocupación de UCI se sitúa en más 60%. Gran demanda de oxígeno. Los médicos neumólogos dan las alertas a la sociedad. En medio del cuadro descrito, el Gabinete de Salud del gobierno, que hasta el momento ha hecho un magnífico trabajo, insiste de manera tozuda en mantener llamado a clases presenciales en escuelas públicas y privadas. Por más que he tratado de encontrar una respuesta lógica a la posición del Gabinete de Salud a su insistencia a clases presenciales terminando el año escolar en medio del escenario descrito, no he podido hallar la respuesta.

Se me ha informado que un grupito de poderosos empresarios presiona al gobierno al salto al vacío de clases presenciales, que puede echar por la borda en días todos los logros de estos 9 meses del presidentete Abinader. Si se sobrepasa la capacidad hospitalaria pública y privada de RD, nos arriesgamos a un cierre total de la economía. Quiéralo o no el gobierno o los empresarios.

Si no hay médicos y hospitales y clínicas suficientes, los muertos por Covid pueden multiplicarse, por falta de atención médica. Se puede presentar una gran emergencia nacional, de la cual el gobierno y sus autoridades de salud parecen no darse cuenta.

Sumado a lo anterior, se anuncian las peligrosas variantes de Covid de Brasil y la India ya están en Haití. Haití ha declarado una alerta máxima epidemiológica. La frontera está abierta. El retorno a clase, y los niños y adolescentes como vectores de contagios, pueden ser una bomba atómica sobre el nivel de contagios y la capacidad hospitalaria pública y privada de RD. Y por ende una bomba atómica sobre la estabilidad económica y política. RD no resistiría un nuevo cierre total. No resistiría que pase igual que en Argentina. Y es responsabilidad del presidente Abinader como jefe del estado y guía de la nación en estos momentos de tormenta vivimos, evitar ese riesgo.

Presidente Abinader, confiamos en su prudencia y buen juicio. Deje sin efecto llamado a clases presenciales. No hay condiciones en estos momentos. Y eso hasta un ciego puede verlo.