Servicios actuales para visas de no inmigrante

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo continúa cerrada para todos los servicios de visa rutinarios, incluyendo las entrevistas de visa en persona. Las citas rutinarias de visas de no inmigrante B1/B2 aún no se están procesando. Sin embargo, continuamos brindando servicio a los ciudadanos estadounidenses y la mayoría de los servicios de visa de inmigrante. Asimismo, se les está dando prioridad a los solicitantes de visas de estudiante, trabajo y visas basadas en una petición de migración, así como a los intercambios culturales y al programa Summer Work and Travel (SWT). Se pretende reanudar los servicios rutinarios de visa para la categoría de visa B1/B1 lo antes posible, pero en este momento no se puede estimar la fecha exacta.

Continuamos otorgando citas en el futuro, ya que son necesarias para los solicitantes que requieren agendar citas de emergencia. Si tiene algún asunto de carácter urgente o necesita viajar inmediatamente, por favor siga las instrucciones en: https://www.ustraveldocs.com/do_es/do-niv-expeditedappointment.asp para solicitar una cita de emergencia.

Por favor continúe monitoreando nuestra página de internet y redes sociales @EmbajadaUSAenRD para mayor información o actualizaciones sobre cuando reanudaremos nuestros servicios rutinarios de visas.