‘…y que siga el sorteo’

Ruddy L. González

Cuando hace 24 años se destapó el escandaloso fraude conocido como ‘Caso Marzouka’ algunos creyeron que los ‘controles’ esta­blecidos en los sorteos evitarían la repetición de tan bochornosa como audaz ac­ción en la Lotería Nacional. Pero no ha sido así.

La Lotería Nacional ha sido constante fuen­te de escándalos, denuncias de corrupción, uso abusivo de políticos y de contubernios mafio­sos para esquilmar las esperanzas cotidianas de mucha gente, que no ve otro futuro que ‘un gol­pe de suerte’.

Los gobiernos han ‘resistido’ todo tipo de es­cándalos, fraudes, robos en la Lotería y, por el contrario, han fortalecido el que el juego sea ca­da vez más extenso, dado los altos ingresos que para el fisco ello representa.

Usar un no vidente y una jovencita coqueta, en medio de un salón ‘repleto’ de ‘autoridades’ de diferentes instituciones públicas y privadas, en una transmisión televisada en vivo, para rea­lizar un fraude de esa naturaleza, supone mu­chas agallas de los que lo idearon, muchas com­plicidades y, claro, un gran entramado mafioso. Lo ocurrido ahora, no creo, como me ha dicho mucha gente, era la primera vez y menos que será la última.

Un caso de esta naturaleza no debería, bajo ninguna circunstancia, quedarse ahí, en los dos que hicieron el ‘trabajo sucio, el trabajo de cam­po’. El desenlace del caso Marzouka, sin embar­go, nos presagia el final del episodio de ahora. La impunidad. En un país de instituciones fuer­tes ya habrían rodado cabezas. Aquí el escánda­lo se convierte en pan y circo.

Entretanto… que siga el sorteo.