Siete Palabras en clave cristiana

Juan F. Puello Herrera

asistente@puelloherrera.com

Recomiendo, no a título de consejo, porque los ignorantes no los escuchan y los sabios no lo necesitan, leer antes Vida y misterio de Jesús de Nazaret de José Luis Martín Descalzo (Salamanca: Ediciones Sígue­me, 1988, pp. 1119-1148) si se quiere dar una versión sin tantas alaracas de las siete palabras pronunciadas por Jesús en la cruz.

Estas palabras constituyen el colofón de su vida tem­poral y a la vez testamento de aquellas cosas que tenía que recalcar antes de partir a la casa del Padre, de ningu­na manera fue un vademécum de acusaciones protagó­nicas. “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”, clave radical de su vida, su gran promesa del perdón, pri­mera y última razón de su muerte. “Hoy estarás conmi­go en el paraíso”, motivo de la esperanza que abre las puertas a la gloria. “¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!”, tiempos de dolor en la que la madre es bálsamo del alma. “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”, esencia del mensaje para entender la redención. “Tengo sed”, lla­mada urgente para acercarse a él en busca de la carta de ruta a la vida eterna. “Todo está cumplido”, altar desde donde desciende la paz. “Padre en tus manos encomien­do mí espíritu”, llegada a término de la vida temporal y comienzo de la verdadera. Para Martín Descalzo las tres primeras describen la necesidad de Cristo morir derra­mando luz en torno a él; siguen dos que describen sus sufrimientos como el vértigo moral de su desgarradora soledad; las dos últimas, que preceden a su muerte des­criben su total paz.