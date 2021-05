Pablo McKinney

Uno valora que el presidente Abinader no desperdicie una oportunidad para dialogar con los ciudadanos, pero más valora aun, su humildad de estar siempre dispuesto a escucharlos. La reflexión surge porque uno había observado con preocupación las señales de dispersión que envían miembros del gabinete de gobierno y/o altos dirigentes del PRM, en una expresión de esavieja herencia perredeísta que consiste en insistir en vencerse a sí mismo. Recuerden a Peña: “Sólo el PRD vence al PRD”. Ante tales señales, uno sugirió al Presidente aplicar a su gobierno y su partido el concepto que tan buenos resultados dio al PLD cuando era el PLD: La unificación de criterios. Unificar criterios fue lo que hizo la dirección del PRM y el gabinete de gobierno durante el pasado fin de semana donde, según mis fuentes, se dejó claro que quien no esté dispuesto a seguir la partitura del director de la orquesta deberá abandonarla. Claro que esto de desafinar es cosa de funcionarios y políticos y no de militares, pues el concierto de bel canto ofrecido por el mayor Raúl Girón Jiménez en la audiencia para determinar medidas de coerción a los imputados en la denominada Operación Coral fue de una afinación tan perfecta, que bien podría envidiarla Maridalia Hernández ¡y eso es decir! Con su recital, el mayor Girón, no hizo girones el corazón de ninguna dama, sino el alma desnuda del sector militar y policial del país. Por su premiada delación, podríamos decir que el alto oficial parece haber entendido que las batallas contra un Ministerio Público ético y sin compromisos, son como aquellas batallas de amor contra una mujer: solo se ganan huyendo.

El Pavarotti en verde oliva inicio su afinado sainete, explicando en detalles cómo funcionaba la supuesta banda. Hasta ahí, el asunto se veía como un hecho aislado de corrupción.

La cosa se agravó cuando el oficial aseguró -convincente-, que la mafia de la que él formaba parte sigue operando en la actualidad, nueve meses después del cambio de Gobierno; y esas son palabras mayores generales que podrían conducir a las autoridades del Ministerio Público hacia la pregunta más temida que fiscal alguno puede formular: ¿Y de dónde carajos sacó usted esa fortuna?

Después de una pregunta así, “es difícil decir algo que realmente no sobre”. La caja de Pandora ha sido abierta. Ocupen sus asientos. El acto va a empezar.