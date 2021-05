Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hoy los ojos del mundo ente­ro, queramos o no queramos, vuelven la mirada a Fátima. Es maravilloso y podemos re­petir: “Cómo podemos sentir­nos solos si Dios nos ha regalado como madre a la Bienaventurada Virgen María de Fáti­ma?” Lo que acontece en Fátima, --cuando di­go acontece son hechos, acontecimientos, da­tos, que nadie puede negar-- lo que acontece en Fátima repito, no tiene explicación. Los científi­cos no encuentran explicación, científicos ateos, que entran allí para poder demostrar que no es así, pero es así, son hechos. Qué importante es darse cuenta de los hechos que muchas veces cuestionamos. Fátima está hablando. Los mila­gros que pasan en Fátima nos están hablando y nos están diciendo que Dios está con nosotros. Fátima gracias. Fátima en Portugal, pero eres para el mundo entero por el mensaje, por los hechos que continuamente se realizan allí.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo quere­mos