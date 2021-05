Abinader va con viento favorable

Alfredo Freites

alfredofreitesc@gmail.com

El gobierno de Luis Abinader tuvo esta semana una jornada de satisfacciones porque la fiscalía obtuvo clamorosos aplausos como resultado de la Operación Coral. Con esta jornada la espera por justicia calma las an­sias.

No obstante, Abinader, co­mo vocero de sí mismo, se abstiene de comentar la ac­tuación judicial, pero reite­ra que todo quien robe será perseguido en reiterada ad­vertencia para sus propios funcionarios. No habrá com­plicidad. La existencia de una fiscalía independiente le de­ja políticamente las manos li­bres para que se persiga a to­dos los que puedan incurrir en delito y de pasada pone los focos sobre el pasado go­bierno.

El escándalo de corrup­ción develado por la fiscalía que tiene por cabecilla al ma­yor general Adán Cáceres es­tremece las proximidades de Danilo Medina ya que todos los imputados son personas de su intimidad y para el pú­blico estas últimas acciones parecen ir cerrando el cerco, como si estuvieran quitando patas y muelas al cangrejo.

Además, inusual de las Fuer­zas Armadas pone distancia­miento al advertir que los in­tegrantes de las instituciones castrenses son sanas y compro­metidas con su misión, por tan­to, los que se aparten de las le­yes responderán ante la justicia. Una proclama en momentos en que varios militares de alto ran­go son implicados en una red de corrupción.

Este distanciamiento del alto mando militar también fortalece el pedimento de se­guridad para la vida del ma­yor Raúl Alejandro Girón Ji­ménez quien se convirtió en testigo de cargo contra los implicados en la red que lide­ra el asistente militar del ex­presidente Medina.

Al analizar el panorama político se percibe las venta­jas que se derivan para Abi­nader. Va con viento de cola. Las acciones en el combate del Covid-19 acercan el país hacia la normalización de sus actividades docentes, socia­les y económicas tiende una colcha de respaldo políti­co para el mandatario quien carece de oposición porque los dos partidos a encarnar­la están, uno en construcción y definición de políticas y el otro en desgajo con un líder que tiene la soga a rastras.

Gobernar no es fácil, pero para Abinader no ha sido tan difícil. Los éxitos políticos de esta semana son obvios, pero hay que comentarlos por si no se advierte que le van des­pejando el camino. Hay fac­tores adversos en lontanan­za, como es la reforma fiscal, pero también hay payasos del circo que podrían tener su debut.