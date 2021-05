Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

El pasado 1 de mayo, Día In­ternacional del Trabajo, al­go cambió. Los tradicio­nales dirigentes sindicales estuvieron celebrando la fecha bajo techo, en aire acondiciona­do, vestidos elegantemente. No estaban SUDADOS. Ni al lado de los trabajado­res, obreros cañeros, amas de casa y gru­pos populares que cada año se dan cita para recordar la fecha. Y no es que el día no fuese recordado como siempre. Hu­bo concentraciones y marchas. Los par­ques Enriquillo e Independencia fueron los escenarios. Claro, no fueron las ma­sivas y vibrantes manifestaciones a los que nos tenían acostumbrados los grupos sindicales. Pero no fue solo en el país que dicha celebración se llevó a cabo con “de­bilidad”. En casi todo el mundo la fecha se recordó de forma tímida. No estuvo mal que los tradicionales líderes sindica­les locales celebraran la fecha en medio del confort, junto al presidente Luis Abi­nader. Aprovecharon para “reclamar” un reajuste salarial de 40% para los emplea­dos estatales. De su lado “un nuevo li­derazgo” lo sustituyó y encendió la chis­pa de la protesta. Concentraron decenas de trabajadores y empleados. Los legen­darios líderes sindicales han cambiado. Están cansados unos. Han desaparecido otros y algunos se han montado en el ca­rro de la comodidad. Mantienen el len­guaje de obrero, pero en la práctica diaria el cambio se nota. Del sindicalismo guar­dan los recuerdos y la teoría. El pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo puso en escenarios distintos al viejo lide­razgo sindical y a los trabajadores protes­tantes. Los primeros, en un acto oficial y cómodo. Los segundos sudaron y marcha­ron, pidiendo mejores sueldos, que siga el programa Fase, que devuelvan el 30% de los fondos de las AFP, y que se controlen los precios de los alimentos ¿Será que es­tá surgiendo un nuevo liderazgo sindical?