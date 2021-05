Vacúnate…¨No importaron¨ ni las muelas del Cangrejo

Raphy D Oleo

Estoy contagiado de COVID. ¡¡¡VACUNATE!!! Aclaro que no soy parte de la campaña donde se contrataron prestigiosas personalidades para incentivar asistir a vacunarse, pero hay tantas informaciones distorsionadas que quiero usar mi condición de afectado para motivar, sobre todo, a la gente del negocio de la comunicación y del espectáculo.

¨YO NO ME VOY A VACUNAR¨. Lo he escuchado tanto en nuestro medio que me asusta. Esos son los que no entienden que el show business es la última área que va abrir y la última que va a recuperarse, por lo que cada vez que el gobierno pospone el final del proceso de vacunación, más lejos está la posibilidad de reintegrarnos a la plena productividad de los eventos artísticos.

Cuando éramos niños nos vacunaron contra diferentes enfermedades y nunca supimos que nos pusieron ni que efectos secundarios provocan. La efectividad de las vacunas va desde el 50.40% hasta el 95%, siendo la más baja la china que es la que más se está usando en el país, y la inmunización total va desde 14 hasta 28 días posteriores a la aplicación de la última dosis.

El hecho de estar vacunado no significa que no te de Covid, sobre todo con las menos eficaces, lo que evita es la gravedad, es decir disminuye la letalidad, pero mantiene el contagio, los síntomas son menos violentos y puedes recobrar la salud más rápido y con menos efectos secundarios.

Aun así, las mutaciones y rebrotes van a continuar. La mayoría de la población no acata los protocolos mandatorios y la violentación de las recomendaciones de las autoridades no han logrado la contención esperada de la pandemia. Cuando se levante el toque de queda no creo que el gobierno relaje las otras medidas como son la aglomeración, el uso obligatorio de la mascarilla y la prohibición de baile en las actividades artísticas. Creo que va a mantenerlas y ampliarlas.

Muchos están esperando que esto vuelva a la normalidad, a ser como antes, pero eso no va a ser posible. Mientras más pronto lo asumamos mejor nos irá. Hay que rediseñar el negocio de la música y tener pendiente otros ingresos que no provengan de ella.

Cuando se levante la emergencia, los primeros 45-60 días se realizarán actividades ¨exitosas¨ que van a satisfacer las ansias de salir de este encierro de 14 meses que llevamos, y solo serán visibles los artistas de primera y en lugares cuyo ¨ formato de negocio ¨ permite su contratación. El resto, que es la mayoría, seguirán comiendo lo que aparezca y ¨cantando ¨ sus penas en la soledad de sus hogares. Empresarios desubicados se arriesgaran y en el futuro inmediato desaparecerán o permanecerán si consiguen ¨apoyo extracurricular ¨.

En mi opinión las perspectivas son oscuras y solo la mano amiga del Estado podría ayudarnos a salir del atolladero que nos depara el resto del año y cuidado si gran parte del 2022. Y cuando escribo de ¨mano amiga¨ no planteo ni regalo ni ayuda solidaria. Con honestidad creo que solo habrá un respiro en la última mitad del último trimestre del 2021 y se mantendrán aquellos que tienen nombres y fortunas sólidas, y otros que puedan nadar en las aguas revoltosas de la ¨nueva covidianidad¨.