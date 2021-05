Ellis Pérez

@EllisPerezSr

Repetimos este artículo por considerarlo pertinente.

En 1979, con­tratamos una compañía pu­blicitaria inter­nacional.

La campaña que nos pre­sentó giraba alrededor del concepto “El Secreto Mejor Guardado del Caribe”, que implicaba que el gran mundo exterior desconocía los gran­des valores y atractivos de los que el país disponía para el disfrute de los visitantes ex­tranjeros. Hoy a eso lo hubié­ramos llamado la creación de nuestra primera Marca País. Esa campaña resultó suma­mente exitosa hasta llegar al punto de que por la cantidad de turistas que ya nos habían visitado, obviamente dejamos de ser un secreto.

La segunda Marca País fue la adopción del lema, “Donde Todo Comenzó”, que explicaba los innúme­ros valores históricos que nos adornaban, como pri­meros asentamientos y mo­numentos, así como el pun­to de partida de los diversos conquistadores que saldrían al resto del continente. Pos­teriormente usamos la cam­paña, “Catch The Colors and Feel the Beat”, “Descubra los Colores y Sienta el Ritmo”. Luego vendría, “Inagotable” y “Lo Tiene Todo”.

Actualmente, se debate la creación del nuevo concepto con el que nos venderíamos al resto del mundo. Lo que he­mos conocido, heredado de la administración anterior, ha resultado fallido: un logotipo que se dice ha sido resultado de un plagio y una frase: “Re­pública del Mundo”, que no dice nada claro y que requeri­ría de mucha explicación, por ende no es un objeto válido de promoción y mercadeo. Se dice que Asonahores ya de­cidió seguir usando el slogan anterior, “Dominicana lo tiene todo”.

Por lo que pueda valer, les dejo la siguiente sugerencia como Marca País, “Un País Para Disfrutar”, “A Country to Enjoy ”, por:

• Sus innumerables bellas playas.

• Su buen clima confiable durante todo el año.

• Su gente hospitalaria y amable.

• Su entretenimiento: música, cantos y bailes.

• Su gastronomía multifa­cética local e internacional.

•Su diversidad de natura­leza.

• Su riqueza histórica y cultural, especialmente su Ciudad Colonial.

Se ha reconocido a los máximos niveles, que el tu­rismo es la espina dorsal de la economía del país, por lo que creo que la Marca País en esta ocasión debe con­centrar nuestro mensaje de ahora, alrededor de esta ac­tividad. Nuestros potencia­les turistas han estado en cuarentena casi durante to­do el año, ansían salir a va­cacionar y disfrutar de las actividades que le han sido reprimidas, de ahí que les ofrezcamos “UN PAÍS PARA DISFRUTAR”.