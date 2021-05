Becas enriquecerán a 65 jóvenes desde adentro y para siempre

Ignacio Nova

Y llegando el que había recibido dos talentos, trajo otros dos talentos, dicien­do: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le di­jo: bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo: 25:22-23.

La educación incrementa las posibilidades de que los ciu­dadanos cum­plan el mandato cristiano de cultivar, plenamente, sus talentos.

Junto al amor, los talen­tos forman, en palabras de Jesús, la tabula rasa con la cual el Señor del viñedo medirá a todos.

Con talento se nace: marca indeleble e incitan­te, revelada en vocaciones, habilidades y preferencias; en lo que mejor que mu­chos o que todos se hace; en lo que —además— ale­gra, satisface y beneficia.

Está grabado en esas cadenas de ácido desoxi­rribonucleico definitorias de la humana estructura biológica; en la persona­lidad: capacidades físicas e intelectivas; identidad. Talento es lo que se com­prende y ejecuta mejor. La gente se pierde de sí cuando no cultiva sus ta­lentos como acto enamo­rado hacia ellos y los de­más.

La educación podría, pues, redefinirse, orien­tándose hacia tal precep­to. Muchos autores la en­tienden espacio-acción de forjar ciudadanías o praxis de transferir habi­lidades y conocimientos. Eso no la abarca Es mu­cho más y específica. En este abordaje propuesto, sería herramienta crea­dora de vínculos eficien­tes en las personas, con­sigo mismas, los demás y los entornos. Capaci­ta para producir auto-entronques: encuentros íntimos y con lo exte­rior; establecer verdades a través de interrelacio­nes y contenidos articu­lados desde las capacida­des práctico- intelectivas. Discernir, sentir y actuar sobre lo que atrae, moti­va y seduce.

Cuando cualquier insti­tución pública o privada ingresa al territorio edu­cativo queriendo ampliar las oportunidades de las personas de obtener una formación por encima de sus posibilidades intrín­secas, aplaudimos.

Si proviene de las dis­tintas instituciones del gobierno, se vitorea. Igual cuando la auspicia el sector privado.

Hoy celebramos que el Banco Popular Dominica­no esté convocado a los jóvenes nacionales de es­casos recursos y demos­trada excelencia acadé­mica a que apliquen para obtener una de las 65 be­cas que pagará, para una formación completa, am­pliamente suplida.

A tal iniciativa la de­nominan “Excelencia Po­pular”, indicando dónde plantan la semilla enri­quecedora de las perso­nalidades. Cuentan 202 becados activos y 222 egresados de origen hu­milde, enriquecidos por dentro, por siempre.

Es más que una beca y ya. Sus beneficiarios re­cibirán un seguimiento y acompañamiento que les suplirá formación com­plementaria: encuentros y charlas con expertos so­bre civilidad, cultura di­gital y finanzas persona­les. Durante los estudios o finalizados estos, cur­sarán pasantías o podrán integrarse a la plantilla laboral en las filiales del Grupo Popular. Educa­ción integral.

65 becas concedidas para estudiar en los más prestigiosos centros na­cionales de educación su­perior, inaccesibles para los bolsillos de los padres pobres —sin importar el talento y resultados aca­démicos de sus hijos.

Quien suscribe, que a muchos agradece su edu­cación, aplaude que el Popular conceda 65 becas en este 2021. E insta a los jóvenes pobres y de buen rendimiento académico a que apliquen, que apro­vechen esta oportunidad.

65 becas para que 65 jóvenes eleven, hasta el cielo, sus talentos.

Una riqueza que nadie les podrá quitar.