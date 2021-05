Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

El árbol es una figura mundial. Se celebra el Día del Árbol porque el árbol es clave para la vida huma­na.

Cada uno de nosotros puede de­cir qué es un árbol y qué hemos de producir. No podemos dejarlo secar y hoy la tierra sufre por­que no se plantan árboles. Por eso se dice a los jóvenes en las escuelas, a los niños, que plan­ten árboles, tema sobre el cual las familias están educando. insistentemente: Planta un árbol, no te mueras sin plantar un árbol. Parece mentira pero son muchos los niños y jóvenes que están aprendiendo la lección y plantan árboles. La tierra, la humanidad, necesita árboles por­que se ha cortado infinidad de árboles para producir dinero y se han olvidado de plantar un árbol. Hay que recordar que muchos anti­guos decían: El que corta un árbol, que siem­bre un árbol. Hoy nosotros estamos llama­dos a resembrar los muchos árboles que cortaron nuestros ascendientes inmediatos pero no los sembraron. Día del Árbol, to­dos los días del año. siembra un árbol. Has­ta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.

