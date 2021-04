Aportar y no criticar

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

He oído esta frase a una periodis­ta muy seria: Fiordaliza Taveras. Ella dice: “Es mejor aportar de cer­ca, que criticar de lejos”. Hay que cuidarse de los que critican y no aportan. Un solo ejemplo muy sencillo: cuántos hay que critican la pobreza, el hambre, pero ¿qué aportan?, ¿dan de comer a otros?

Es como aquel que decía: “Yo criticaba la vio­lencia en el mundo y no cambió nada para que el mundo fuera mejor. Yo quería que el mundo fue­ra mejor y criticaba la violencia en mi familia, pe­ro un día caí en la cuenta de que yo era violento. Cambié entonces y me dije: “Desde hoy el mundo anda mejor, hay un violento menos en el mundo, soy yo”. Dejó de criticar y mejoró el mundo. Por eso aportar siempre ante una realidad negativa, no criticarla, sino decirse: ¿Qué puedo hacer?

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.