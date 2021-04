Desafortunadas

César Duvernay

El Partido de la Liberación Domini­cana (PLD) yerra al emitir unas de­claraciones donde califica de “show mediático del gobierno” las accio­nes llevadas a cabo por el Ministerio Público (MP) contra el ex jefe del Cuerpo Espe­cializado de Seguridad Presidencial y encarga­do de la escolta del expresidente Danilo Medina, mayor general del Ejército, Adams Cáceres Sil­vestre y cuatro allegados.

El sometimiento a Cáceres, la pastora evan­gélica Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Ale­jandro Girón Jiménez, los acusa de alegada es­tafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públi­cos y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

Imputaciones delicadas que deberán ser co­nocidas en las instancias penales correspondien­tes y donde el llamado del PLD debió ser única­mente al cumplimiento de la tutela judicial, que sean respetados los derechos procesales de los encartados, y esperar a que la causa se exprese a favor o en contra.

O es que olvida el PLD, cuna de muy buenos juristas, que ya hoy el gobierno no tiene nada que ver con el MP; que su titular Miriam Ger­mán no responde al oficialismo o que la mayo­ría (por no decir casi todos) de los fiscales y los jueces actuales fueron designados por las ante­riores autoridades (por ellos). Entonces, ¿quién está persiguiendo a quien?

Las responsabilidades son individuales y re­accionar de esa manera cuando si siquiera se co­nocían los detalles de la cintila probatoria de las medidas de coerción, fue un desacierto precipi­tado, absurdo y desafortunado.