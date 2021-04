Recoja su pago de impacto económico a través de Domex

El Congreso estadounidense del año pasado autorizó Pagos de Impacto Económico (EIPs por sus siglas en inglés) a millones de ciudadanos estadounidenses. Para hacerlos llegar a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) envió cheques a las embajadas estadounidenses.

El año pasado, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo envió cartas a personas en la República Dominicana indicando que podían recoger sus cheques EIP en la Embajada. Este proceso ha cambiado. A partir del 30 de marzo de 2021, la Embajada de EE. UU. solo enviará los cheques EIPs a través de Domex. Le pedimos que ya no venga a la Embajada de los EE. UU. a recoger los cheques del EIP. Estamos procesando las dos primeras rondas de EIP; cuando recibamos la tercera ronda, actualizaremos nuestro sitio web.

Si cree que hay un cheque EIP en la Embajada a su nombre, puede enviarnos un correo electrónico a SDOAmericans@state.gov para confirmar.

Una vez confirmado, que recibirá un cheque EIP, envíe los documentos solicitados usando el servicio de Domex a la Embajada de los Estados Unidos y siguiendo las instrucciones en nuestro sitio web: https://do.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/internal-revenue-service-u-s-taxes-es/pagos-de-impacto-economico/

Domex cobra una tarifa de servicio para entregar los cheques EIP. Si no tenemos un cheque de EIP para usted, o no podemos encontrar un cheque con su nombre y dirección con la información que proporcionó, su tarifa de Domex no será reembolsada. Si no desea pagar la tarifa, tiene como alternativa presentar su declaración de impuestos de 2020 electrónicamente y recibir los EIPs como crédito de reembolso de recuperación de 2020. Para mayor información visite la página del IRS: https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit.

Asimismo, visite el Centro de información sobre pagos de impacto económico del IRS en el siguiente enlace: https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center.