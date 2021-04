Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

El senador de Hato Mayor, Cristóbal Castillo, tuvo le GENIAL idea de presentar un proyecto para reducir los límites del Parque Nacio­nal Los Haitises. Justificó su propuesta en que se debe “proteger” a agricultores de la zona. Olvidó que los Haitises es La ma­dre del agua en nuestro país. Decenas de ríos subterráneos nacen en esa zona y van a alimentar a la madre de las aguas, que mora en Valle Nuevo. Esa zona no se debe tocar ni con el pétalo de una rosa.

Gracias a Dios, el ministro de Medio Ambiente se opuso y esto hizo “razonar” a Castillo, que retiró su inoportuno pro­yecto. Sin embargo eso no basta. Los Hai­tises siguen amenazado por la presencia “productores” que detentan cientos de tareas en las que tienen, decenas de hai­tianos trabajando a su servicio. Hay que aprovechar para erradicar de esa zona todo cultivo que la amenace. Esperamos una acción contundente de Orlando Jor­ge Mera. Que, a propósito, también debe poner la mirada en lo que pasa en la cuen­ca del rio Yuna. Es penoso ver la cantidad de camiones que salen cargados de arena, grava y gravilla en la zona de San Fran­cisco de Macorís y Bonao. Se alega que la construcción no se puede detener, pero los ríos no pueden desaparecer. Con ellos se va la vida. Hay zonas con minas de ma­teriales, pero por lejanas o difícil acceso, los constructores la descartan. Medio Am­biente debe poner fin a esta práctica. De­cenas de ríos y arroyos se han extinguido por esto. Los legisladores en vez de pro­poner limitar parques, deben velar por­que en su región se proteja esas áreas. Todos tenemos que velar para que se detenga la depredación de las áreas pro­tegidas y se preservación los ríos. Cui­dar y preservar el medio ambiente es compromiso de todos.