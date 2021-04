Pablo Clase Hijo

La primera persona que vio al Señor Jesús después de la resurrección fue María Magdalena. Momentos antes, estaba llorando, sola, junto al sepulcro. Su situación era angus­tiante: sufría las penas de un alma abandona­da, que había vivido las consoladoras pruebas del amor de Cristo y las esperanzas del cielo; pero ahora las había perdido y andaba en ti­nieblas. De pronto ocurrió algo sobrenatural: “dos ángeles con vestiduras blancas” le pregun­taron: “Mujer, ¿por qué lloras?”. Ella contestó: “Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dón­de le han puesto”.

Entonces se volvió y vio a Jesús, pero sin re­conocerle. El resucitado le preguntó: “Mujer, ¿por qué lloras?”. Definitivamente, los seres celestiales encuentran injustificado este llan­to. Primero los ángeles y luego el mismo Cristo inquieren sobre la razón de sus lágrimas. Ella, creyendo que era el jardinero, le dijo: “Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré”. Entonces el Señor le dijo: “¡Ma­ría!”. La llamó con su propio nombre, como so­lo Él podía pronunciarlo. Ella se volvió y le dijo: “¡Maestro!”. Hasta entonces no había recono­cido su rostro, ni su voz. Pero esta palabra del Maestro le llegó hasta el corazón. Anhelaba en­contrar a Jesús, y Él se le había manifestado. Quien encuentra a Cristo deja sus congojas y pasa al gozo del Señor (Juan 20:11-18).