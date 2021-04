El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

1 Abinader dijo que hablar de reelección ahora es “una irres­ponsabilidad e insensatez.” ¿Cómo te quedó el ojo, García Fermín?

2 Tal he afirmado siempre, nunca falta un Mario Fermín Cabral, aquel que propuso que la Capital se llamara Ciudad Trujillo en vez de Santo Do­mingo. ¿Serán parientes?

3 El expresidente de la Cáma­ra de Cuentas afirmó “que no logró sus objetivos por una se­rie de escollos que no viene al caso mencionar.” ¿Cómo que no viene al caso mencionar?

4 Y de ñapa recomendó a los nuevos “basar su trabajo en la eficacia y legalidad.” Se está burlando de nosotros…

5 ¡Qué raro!: La planta eléctri­ca en la ribera del Ozama tiene años operando, pero es ahora cuando “se descubre” que con­tamina un río de por sí super contaminado.

6 ¿Logrará el senador por Mo­ca reactivar el caso judicial del edificio de Industria y Comer­cio, irrevocablemente juzgado en el 2004?

7 ¿Por qué en Relaciones Pú­blicas del CESAC negaron que se habían robado 20 metros de malla ciclónica en la verja perimetral del AILA? ¿Por qué buscaban, cual criminales, a los que suministraron la infor­mación a la prensa?

8 La reunión de perremeístas con Abinader, en Madrid, fue con celulares dejados afuera. Se sabía del bombardeo de quejas que venía…

9 El senador por Hato Mayor, Cristóbal Castillo, quería me­terle el diente a 40 kms2 del parque Los Haitises. ¿Para qué y para quién?

10 Entonces, ¿se puede fabri­car todo tipo de bebida con metanol o adulterarla sin re­cibir castigo, porque eso no está tipificado en el Código Penal?

11 Todo artículo defendien­do una empresa, escrito por un asalariado de la misma, no tiene nada de credibilidad. A quien le sirva…

12 JLO y Alex anunciaron su separación definitiva. ¡Dema­siado duraron!