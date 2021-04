Reclamo reelección será bajo cuerda

Alfredo Freites

Abinader sabe que su futuro lo determina el éxito de su gestión, por eso intenta callar las voces de paniaguados que se adelantan en el tiempo en algo que caerá por gravedad. Nadie callará la demanda de reelegirlo y esto se hará no importa si hace buen gobierno, pero mejor si la gestión colma las expectativas.

Los “botafumeiros” en el gobierno del PRM tienen ante sus narices comenzar a batir la continuidad de Abinader. Les retoza en el alma la pretendida misión. Están ya prestos a desgañitarse pregonando las bondades de un gobierno que carga la pesada crisis de la pandemia con todo incluido.

Es entendible la desesperación. Esas personas quieren seguir en el gobierno. Harán méritos por vocear mucho, no por trabajar duro. Ese tipo de activistas, miembros del partido o compañeros de ruta, son necesarios para el pregón. Están a mano y ya se verá que serán usados, sobre todo cuando se inicie la búsqueda real de la continuidad de Luis Abinader o reforzar su administración.

Luis acalló esas voces porque en estos momentos solo distraen y producen ruidos innecesarios. Si la oposición está silente, embarcada en sus propios proyectos, no se tiene que encender una candelita. El PLD, por ejemplo, abrió las puertas a la competencia para dinamizar el colectivo, pero se sabe de antemano que Danilo será quien designará el candidato. En la FP no haya problemas porque están construyendo el partido leonelista. No obstante, la decisión de Abinader sumerge en la clandestinidad esos laborantes que atarán cabos de una red que emergerá oportunamente. El mismo sabe que no puede ser muy rudo. Ese material desechable es útil.

El actual PRM tiene dos grandes líderes, el otro, Hipólito Mejía, es el más astuto de los políticos contemporáneos, no tiene prisa y se lanzaría si fuera oportuno. En esencia, la decisión de Abinader no erradica la reelección. El PRM es peñagomista de palabra por tanto se quitará la piedra del camino que impide la continuidad. Solo es cuestión de tiempo.

Así que S.E.U.O (salvo error u omisión) veremos los reclamos reeleccionistas. Paciencia.