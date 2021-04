Una cosa y la otra

Orlando Gil

gil@claro.net.do/@orlandogildice

En el PLD también tienen que botar el chicle de la boca, si quieren caminar, pues no pueden hacer las dos cosas a la vez: andar y masticar. Lo suyo se da en candidaturas y reestructuración, sin que necesariamente un proceso obstaculice al otro. Lo que se hace ahora es poner en evidencia a quienes aspiran.

Eso sería transparencia, ensillar el caballo con tiempo, evitando situaciones que fueron penosas y que deben incluirse en las causales de la derrota. Chequeen los nombres y verán que esos dirigentes no pueden posicionarse en meses o un año antes de las elecciones.

El madrugar no amanece más temprano, pero el día alcanza para hacer más cosas que si se levanta a las 11 de la mañana o 12 del mediodía. La experiencia pasada, si le preguntan, diría de quienes no llegaron a arrancar, y no es que el tiempo cure, pero un tratamiento a tiempo, previene la enfermedad. Aunque parecen muchos, son dos o tres, y entre los interesados hay quienes tienen una o dos campañas nacionales.

Margarita Cedeño, por ejemplo.

Lo otro es lo otro, y en ese afán llevan meses. Además, los responsables de la renovación pueden hacer su trabajo sin interferencias de candidatos. Los primeros que quieren un partido fuerte son los aspirantes, pues podrá discernirse entre las habilidades del conductor, pero conviene que el vehículo esté en condiciones.

Lo de la transformación del partido, por lo dicho, se hará en un solo lugar. Los miembros del comité Político no podrán servirse las secretarías, como algunos pensaron.

La idea es que esos organismos vayan a mano de integrantes del comité Central, de manera que se involucren y asuman.

Se habla de 35 secretarías, cada una con su secretario y vicesecretario, propiciando una situación nueva, en la que los dirigentes medios tendrán cuotas de poder. Esa selección será tarea del CP, y puede llevarla a cabo aun cuando los postulantes se promuevan dentro o fuera del partido.

No será que se abran cien flores y compitan mil escuelas, pero sí hacer camino al andar.