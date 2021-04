El maestro Solano en sus 90

Ellis Pérez

@EllisPerezSr

Conocí al maes­tro Rafael Sola­no en el 1953, yo tenía 17 años y él 22. Yo canté en el programa de afi­cionados, “Buscando Estre­llas”, el Maestro Solano diri­gía la orquesta acompañante. Tres años más tarde, en el 56, yo lo estaba contratando pa­ra trabajar con su orquesta en el Embassy Club del hotel El Embajador. Nuestra cercana amistad viene de esos oríge­nes.

El maestro Solano me cuenta que tuvo la suerte de que Petán Trujillo, dueño entonces del Ca­nal 4, le permitiera trabajar a la vez en Rahintel Canal 7 donde producía los domingos al me­dio día el programa “La Hora del Moro”, en el que él logró in­sertar y descubrir una cantidad importante de nuevos talentos, algunos de los cuales no hubie­ran participado en La Voz Do­minicana. Imagínate, Ellis, dice el Maestro: el papá de Luchy Vi­cioso que era conocido antitru­jillista nunca le hubiera permiti­do trabajar ahí. Igualmente Niní Cáffaro, joven estudiante de la época, tampoco lo hubiera he­cho. Rahintel me daba esa faci­lidad.

Qué cuantas canciones he compuesto, la primera fue “Perdidamente enamorado”, no he llevado cuenta de las demás, pero son alrededor de 100, mayormente canciones románticas y algunos meren­gues entre los que se destaca “Dominicanita” que contiene una buena descripción de la mujer dominicana.

Le planteo al Maestro que aparte de Niní Cáffaro, el clási­co interprete de Por Amor, cuál ha sido el cantante extranjero más significativo para la can­ción Por Amor, Me contesta: “ Indudablemente que Marco Antonio Muñiz. El 1er. Fes­tival de la Canción se celebró en noviembre del 68, ya en di­ciembre Marco Antonio llegó contratado por el hotel El Em­bajador para presentarlo en las fiestas de Navidad y Año Nue­vo. Yo fui contratado como su acompañante musical. Al co­nocer la canción se encantó y la grabó. Eso le abrió la puerta internacional a Por Amor, por­que su sello disquero llegaba a todo el mundo de habla his­pana”. El Maestro enfatiza que mantiene su buena condición física y mental a través de las buenas costumbres, la discipli­na y la espiritualidad. Señala que no come carne y que esca­samente prueba el alcohol. Di­ce, que el Covid-19 ha creado una pausa en las artes y el en­tretenimiento, y que nos dirigi­mos a un nuevo estilo de vivir. Dice, que sus retos a partir de los 90 son amplios y que espe­ra con entusiasmo seguir pro­duciendo.