Luis puso freno y fecha

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

En el PRM, ni por asomo, de­bió madrugarse a tocar la tecla desafinada, desestabilizadora y por demás controversial de la reelección presidencial, en momentos de crisis económica en el pais, de una pandemia que no se le ve fin y ape­nas a ocho meses de la gestión de gobierno de Luis Abinader. Los aprestos temprano y un par de pronunciamientos en esa direc­ción - de un ministro y de una senadora del partido oficial-, ponen de manifiesto que el antirreeleccionismo expresado por el PRM mientras estaba en la oposición y que inclu­so pusiera en sus estatutos, no era más que una pose para consumo de los incautos, porque una vez la división del PLD y otras circunstancias le llevan a un poder que no veían tan cercano, se olvidan de una pro­mesa capital de la organización, y hasta de que la razón de incluirla en la normativa interna era la de honrar a su líder históri­co , el doctor José Francisco Peña Gómez. Cierto que Peña no está, que los tiempos han cambiado y que ni era necesario hablar de la eventualidad de una repostulación de Abinader por todos estos tiempos, por­que la Constitución, que está por encima de unos estatutos partidarios, no se lo prohí­be. Pero había que guardar las formas, ade­más de guardar respeto a la memoria his­tórica de Peña, porque es muy temprano todavía para cantar victoria y para medir el desempeño del gobierno por anticipado. Frente a lo que encontró, a lo que los otros no dejaron y hasta con lo que se ha trope­zado en el camino al llegar al poder, Luis va bien, mejor de lo que muchos espera­ban por la poca experiencia de Estado, pe­ro es aconsejable dar más tiempo y esperar que se gradúe como gobernante. El mismo presidente, que frente a la pose del PRM y alguna de su gente ha puesto las cosas en claro:” Eso en su momento se discutirá … (¿) Pero es una irresponsabilidad, estar ha­blando de reelección, con apenas ocho me­ses que llegamos al Gobierno, con una cri­sis y una pandemia”. Ha hecho bien, muy bien, el presidente en poner freno y desau­torizar a funcionarios, adulones o bufones a hablar de un tema espinoso que pudiera distraer al gobierno de la gran responsabi­lidad que tiene encima, con la economía, la salud de población y la educación. Por eso ha puesto plazo: por lo menos por dos años el tema no debe ponerse en agenda. ¡Ojalá le hagan caso y él haga respetar la línea ba­jada! Porque no es raro oír decir a adulones que el gobernante (el de turno) no se per­tenece y que “no puede negarse”. La prác­tica, recurrente, enseña que los que hablan de reelección desde el Gobierno lo que bus­can es reelegirse ellos (¿). Luis ha aprendi­do mucho y seguro está claro en eso.