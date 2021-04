Tu libertad y tu derecho

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Estos términos son actuales siempre: La libertad y el derecho. Cuando se trata de la propia religión nunca de­bes hablar mal del que critica tu reli­gión, del que la ataca. Nunca debes contestar con ira y con rabia, aunque te golpeen, como pasó con los primeros cristianos, por po­ner un ejemplo concreto, que todavía sigue sien­do así. Aunque sean golpeados, nunca responder con rabia cómo hizo Jesucristo, pero pide que res­peten tu derecho y tu libertad.

Los que piden muchas veces tolerancia, no son tolerantes. Dolorosamente es así. No agredas a nadie que hable de tu religión, pero pide que te den el derecho y la libertad de tú poder hablar y de poder defender tus principios, porque tú no violas el derecho y la libertad de nadie, pero pide que respeten los tuyos.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.