El segundo tirador, ¿quién era?

Tony Raful

tonyraful5@yahoo.com

¿Qué fue lo que grabó y cómo, Abraham Za­pruder? Él era un comercian­te norteamericano de ori­gen ruso, estrenando su cámara Súper 8 de Bell & Howell, esperando el paso del presidente Kennedy en Dallas, Texas, el 22 de no­viembre de 1963. Él sólo quería atrapar las imáge­nes del paseo presidencial para mostrarlo con orgullo ante sus familiares. Nunca pensó que se convertiría en un testigo vital para el esclarecimiento de aque­lla tragedia. De otra mane­ra se hubiera preocupado por su pulso, para que la imagen no saltara. “Lo de la poca definición, lo del granulado de la imagen no fue culpa suya: eran los límites de la tecnolo­gía de la época.” Pero esa filmación, con sus imper­fecciones, con el registro del hecho pero sin mayo­res pretensiones, se con­virtió en una constancia aleatoria y, al mismo tiem­po, en “metáfora” del ase­sinato de John F. Kennedy. La grabación y la impericia de Zapruder condujeron simultáneamente a des­doblar la escena del cri­men. Pura casualidad que los agentes del FBI y de la CIA debidamente cubrien­do todo el terreno del des­file airoso de Kennedy no detectaran a Zapruder, ne­cio pelirrojo, pecoso, en­tre un pequeño matorral en un elevado donde se subió para captar de frente al presidente Kennedy que venía con la capota des­cubierta del “Lincoln Con­tinental, Convertible” de 1961. Carrocería de cua­tro puertas, descapotable. En 1976 se creó una nueva comisión. “El Comité Se­lecto” de la Cámara sobre Asesinatos tuvo a su cargo dilucidar las muertes vio­lentas de John FitzGerald Kennedy y Martin Luther King. Trabajó durante ca­si tres años. En 1979 pre­sentó un informe que con­tradecía y condenaba a la “Comisión Warren”, de­signada por el presidente Johnson para establecer la verdad sobre el magni­cidio. “El Comité Selecto” sostuvo que el asesinato fue probablemente, fruto de una conspiración. Que las agencias del gobierno y la “Comisión Warren” ejecutaron su misión con notables falencias. Pro­poniendo en sus conclu­siones la existencia de un segundo tirador desde otro ángulo. El video de Zapruder demuele la teo­ría del disparo fatal que destroza la cabeza de Ken­nedy, que según la “Comi­sión Warren”, vino desde atrás y desde lo alto. En la película de Zapruder se ve claro que por los efec­tos sobre la víctima, en es­te caso el presidente Ken­nedy, la bala viene desde una altura similar a la víc­tima y de frente. El disparo que impacta mortalmen­te entre todos, es fron­tal, viene claramente no desde el edificio de don­de impactan los otros dis­paros sino de un pequeño elevado donde un tirador fue captado accidental­mente por Zapruder. El cineasta norteamericano, Oliver Stone, hace algunos años asumió la investiga­ción realizada por el fiscal de distrito de Orleans Pa­rish, Luisiana, Jim Garri­son, quien había llevado a cabo una investigación con la cual se propuso probar que detrás del ase­sinato de JFK había una conspiración acusando a la CIA de haber fraguado el crimen. Lo más curio­so de todo ese entramado es que hay una versión no desdeñable, que sugiere a un dominicano, como el ti­rador oculto, que disparó contra el presidente Ken­nedy aquella trágica tarde de noviembre. “Cosas ve­redes Sancho”.