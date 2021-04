La hookah en época de pandemia

Ernesto Díaz Álvarez

(MPH, FACC)

La hookah es un dispositivo que se emplea para fumar tabaco de distintos sabores, así como otras plantas. Costumbre muy común en países del medio oriente que con el pasar del tiempo los jó­venes de países Latinoamericanos y del Caribe han adoptado en sustitución del tabaco tradicional, bajo la falsa creencia de que es inofensiva y no causa ningún daño a la salud, contrario al cigarrillo o tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) fumar un sesión de hookah por una hora completa es equiva­lente a fumarse unos 100 cigarrillos, al­go que resulta bastante perjudicial para la salud.

Un reciente estudio realizado por la mis­ma Organización (OMS) demostró que el humo de la hookah, a pesar de ser helado y filtrado, es tan dañino como el del cigarri­llo, en especial para los pulmones que son los más afectados por el humo.

El hecho de que la hookah o pipa de agua contenga agua dentro del recipien­te no quiere decir que sea menos nociva para la salud, ya que el agua no filtra los elementos carcinógenos del humo de la misma, como son el alquitrán, monóxi­do de carbono y nicotina; además de que no solo está siendo utilizada para inhalar plantas son sabores, sino también sustan­cias prohibidas o drogas controladas.

Dentro de las enfermedades relaciona­das con esta nueva moda están: Obstruc­ciones de las vías respiratorias, hepatitis, enfermedades cardiovasculares, enferme­dades respiratorias como bronquitis y as­ma, aumento del riesgo de padecer cáncer de pulmón, infecciones graves de la boca y caries dentales. También puede provo­car accesos cerebrales o sinusitis y, debido a que diferentes personas comparten la bo­quilla, se arriesgan a contaminarse de her­pes, tuberculosis y COVID-19.

Debemos resaltar que en muchos paí­ses los jóvenes y adolescentes son los más vulnerables a este tipo de vicio y que en los últimos años se ha convertido en una moda; una nueva forma de diversión uti­lizada mayormente en fiestas juveniles. Este grupo poblacional según el reporte de la OMS son los mayores transmisores del SARS-COV-2 (COVID-19).

En algunos centros de ventas de bebidas alcohólicas la hookah se alquila por horas, aprovechando el auge de la misma para ob­tener mayores beneficios económicos. Ins­truyamos a nuestros hijos adolescentes so­bre los riesgos de fumar en hookah o pipa de agua. El autor es asesor de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología.