Decisiones que rechazan aplazamientos

Matías Modesto del Rosario Hijo

Recientemente, nuestra Suprema Corte de Justicia ha enarbolado un interesante criterio relativo a los re­cursos interpuestos en contra de de­cisiones que acojan o rechacen un aplazamiento, todo esto, según sentencia de fe­cha 18 de marzo del 2020, dictada por la Prime­ra Sala, donde establece que: “… Resulta eviden­te de la lectura y análisis del recurso de casación, que el aspecto impugnado se contrae únicamen­te a la decisión que rechazó el aplazamiento; que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sido de criterio, que los términos generales que usa el art. 703 del Código de Procedimiento Ci­vil, cuando dispone que la decisión que acordare o denegare el aplazamiento no estará sujeta a nin­gún recurso, contemplan todos los recursos ordi­narios o extraordinarios que pudieran retardar o complicar el procedimiento de embargo inmobi­liario, incluyendo al recurso de casación; que la prohibición del mencionado artículo tiene por objeto evitar que los recursos que se interpongan contra sentencias dictadas en ocasión del proce­dimiento de embargo inmobiliario sean utiliza­dos con fines puramente dilatorios en el embargo inmobiliario; por consiguiente, ese aspecto de la sentencia in voce de fecha 1ro. de junio de 2010, no tiene abierta ninguna vía de recurso, cuestión de orden público que puede ser suplida de oficio por esta Corte de Casación por ser un aspecto de puro derecho, por lo que, el recurso de casación debe ser declarado inadmisible de oficio”. En esta decisión de nuestra alta Corte; se adviete que nin­gún recurso interpuesto en contra de una decisión que rechace o que permita un aplazamiento por parte de los jueces, sera admisible o en otras pala­bras, contra este tipo de desiciones, relativas a los aplazamientos como llevamos dicho, no es sus­ceptible de ningún recurso. Enhorabuena!!!