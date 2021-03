Reunión y desacuerdo

Orlando Gil

En el PLD asoman los desacuer­dos, y por poca cosa: los aspi­rantes a la candidatura presi­dencial y la campaña interna adelantada.

Hubo una reunión del presidente y se­cretario general del partido con cinco hombres y dos mujeres para definir la si­tuación.

Ellos fueron: Gonzalo Castillo, Andrés Navarro, Carlos Amarante, Francisco Do­mínguez y Abel Martínez. Ellas fueron: Margarita Cedeño y Maritza Hernández.

No asistieron Temístocles Montás ni Me­laneo Paredes. Cada cual con una razón diferente, pero expresiva de que la unani­midad es una flor que no se cultiva en ese colectivo.

Montás cree que no es tiempo y que la lucha por la candidatura puede afectar el actual reordenamiento de la organización.

Paredes, por su parte, se queda fuera, pues su meta por el momento es la secre­taría de Organización, la tercera posición más importante.

El encuentro no fue publicado, pero co­mo decía Mundito Espinal: El que no quie­re que sepa, que no lo haga.

El vecindario vio el movimiento de gen­te, y no había cita del comité Político.

Tampoco se conocen detalles, pero sí que antes que desatar los demonios de las am­biciones, se quieren controlar.

Se les pidió encarecidamente que no se suelten como caballos de carrera en la pis­ta, aun sí salgan de la gatera.

El proceso que se vive no culmina, y la etapa post-congreso finalizaría en di­ciembre, con lo que queda establecido que la competencia deberá iniciarse en el 2022.

Dos años antes de las elecciones del 2024.

La reunión en la Casa del Comité Políti­co da la impresión de una preselección, y como que la estaría haciendo el presidente del partido y el secretario general.

Sin embargo, no es así. Esos compañe­ros fueron previamente consultados y de­clararon estar decididos a concurrir al es­crutinio.

Aunque de seguro no todos llegarán al fi­nal. Se habla de que posiblemente Amaran­te se apee de primero, e incluso ya se refirió al efecto que podría tener esa suerte de an­ticipo.

Echar por tierra los consensos logrados al calor del Noveno Congreso.

Ese es un punto, pero el otro es que al PLD le conviene picar alante.