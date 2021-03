Reto de Yayo y freno con rayos X

Luis Encarnación Pimentel

A no ser por los grandes intereses y el boicot escondidos tras la sombra del comercio ilícito y de las tradicionales prácticas de burlar al fisco, hace rato que la Aduana del pais debió ser un ente de modernidad y de moralidad, a tono con las exigencias de los tiempos y la creciente demanda de servicios de un público diverso. La implementación de tecnologías que lleven a mayores controles, a más transparencia y a más seguridad parecerían ser el reto inmediato del actual director, Eduardo Sanz Lovatón, y del gobierno del presidente Luis Abinader. No se explica, por ejemplo, por qué hubo aquí una resistencia feroz a que se implementara el sistema de rayos X en determinado puerto, y que las autoridades del momento no tuvieran la voluntad política de imponer las reglas, para evitar los “volados” y otras prácticas indebidas. Profesor universitario y sin mayor experiencia gerencial que la de su oficina de abogados, Eduardo Sanz, sin embargo, parece haberle ido tomando el piso a la institución compleja que le han encomendado dirigir y acaba de hacer un buen anuncio:” la tecnología de los rayos X va, para hacer más viables, eficientes y seguras las operaciones de mercancías”. Donados por la empresa HIT Puerto Rio Haina y con una inversión de tres millones de dólares , se trata de unos equipos de tecnología avanzada que agilizan las inspecciones de la carga en contenedores, porque los camiones no tendrán que detener la marcha para que el sistema realice el chequeo, que podrá ser de hasta 100 contenedores por hora. El funcionario aseguró que el moderno sistema, que ofrece un esquema de despacho conforme a las mejores prácticas internacionales y que garantizan la competitividad, comienza a aplicarse en el puerto de Haina, que solo en el 2019 recibió unas 6.3 millones de toneladas métricas de carga general suelta y el transito de unos mil 627 buques, con unas 31 visitas semanales y representando el 38 por ciento de las recaudaciones aduanales. En lo adelante, se podrían revisar unos mil 200 contenedores al día, en vez de 500, lo que de paso haría mas eficiente las recaudaciones del Estado. Yayo, que luce dinámico y fajado, dice que en Aduana hay muchos avances, aunque reconoce que” el camino sigue siendo largo y aun son muchos los retos por delante”. Asegura que seguirá trabajando con una visión de futuro, respaldando a los operadores económicos, porque apoyar a estos significa apoyar el futuro y la competitividad del pais. Y muy curioso: hasta su llegada a la Aduana, se descubrían furgones solo con cigarrillos, a partir de ahí, con fardos de dólares (?).