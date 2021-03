Vacunas y la tecnología China

Alfredo Freites

Hace tiempo que llamé la atención a no aceptar la propaganda en contra de la vacuna que contra el Covid ofrecía China. Ya pasó el tiempo de mofarse de la oferta tecnológica de la nación emergente en el mundo tecnológico e industrial.

Sepultados por la publicidad occidental subyacen importantes inventos de los chinos como los cohetes, la pólvora, la tinta, la imprenta, el papel, la brújula. Todos orientados hacia la comunicación.

Cuando estuve en China me sorprendí de los inventos de los chinos tal como una limosina hace cinco mil años. Así me di cuenta de que los filósofos chinos hicieron importantes avances no solo en la tecnología sino en matemáticas y astronomía y una escritura basada en símbolos. Quizá sorprenda saber que las observaciones astronómicas chinas registran los cometas, eclipses solares, y supernovas además de que inventaron la importante computadora llamada ábaco.

Sorprenderá quizá que inventaron las primeras máquinas voladoras como las chichiguas y las lámparas celestes y en la medicina está su aventajada medicina tradicional, herbal y la acupuntura. Así como la seda, la porcelana, el reloj de sombra, el de sol el arado y otros inventos fueron asumidos por occidente, los chinos hicieron importantes contribuciones a lo que sería la ciencia astronómica.

En arquitectura los chinos asombran con su famosa muralla o en la ingeniería militar la poderosa ballesta, entre otros milenarios instrumentos de guerra.

Cuando vi las excavaciones en búsqueda de los soldados de terracota hube de pensar que los artistas y escultores chinos estaban muy avanzados. No los comparo con los Miguel Ángel ni Da Vinci, aun faltan años de investigación para determinar quien es quien en las artes.

Por el momento lo importante es saber que China está en su actual posición no por un milagro. Los nacionales de ese país son pacientes, tenaces y aventajados. El conocimiento que se tiene sobre sus aportes en la ciencia solamente está iniciando. Por el momento es bueno saber que sus vacunas nos están quitando la pesadumbre sobre el Covid 19. Los científicos chinos no tienen la fama de Harvard, Oxford y ITM, pero solo es cuestión de tiempo. Los viajes espaciales y sus aportes tecnológicos en comunicaciones nos harán abrir los ojos.