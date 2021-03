Milenials versus viejenals

Orlando Gil

gil@claro.net.do/@orlandogildice

El PLD salió a renovarse, pero en el camino se dio cuenta de que tenía encima un peso muerto que no podía apearse ni tampoco tirar.

Era cosa de millenials, pero ¿qué hacer con los viejenals?

La fórmula ideal era 20 – 50 – 30: 20 de edad provecta, 50 de medios y 30 de adolescentes maduros. Pero ese 33 a 10 es un viento en contrario que refrena el barco.

La actual situación del PLD puede recrearse, y de hecho se recrea, con una metáfora ingeniosa:

Un elefante en una cristalería, cuya imprudencia puede romperlo todo.

Igual, si un elefante presiente el final de sus días, no deja que la muerte le alcance en cualquier lugar, sino que busca un apartado de la selva que hace de cementerio común.

Aunque sí debe subrayarse que los envejecientes se sometieron a escrutinio, y no sobrevivieron por voluntad propia, sino por el voto de los convenidos.

No obstante, la disparidad está planteada y a la renovación debe ponérsele comillas, y ver ahora cómo se logra la transformación con la resistencia adentro.

Alienta que los jóvenes no se comieron la palabra en la primera reunión del Comité Político, ni la pidieron: la tomaron.

No fueron imprudentes, pero si dejaron ver que la sangre nueva no llega cansada, que circula y está dispuesta a hacerse sentir en todo el organismo. La dialéctica, por tanto, tiene espacio, y tal vez no sea como en el pasado reciente, cuya confrontación dio al traste con posibilidades electorales. Temprano para considerarlo, pero no deben descartarse los bloques, pues la uniformidad oxida, y óxido es lo que menos necesita el PLD.

Por ejemplo, los jóvenes podrían asociarse para empujar con mayores ímpetus la carreta, o contrarrestar fuerzas internas que a poco fueron decisivas. Si hubo una OTAN, y supervive, justo que enfrente se organice un Pacto de Varsovia. No para invadir Europa, pero sí para que se respeten las fronteras. No es la vieja fórmula Peña Gómez de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Es que lo nuevo marque el paso y lo viejo ceda.