Cuando matar es legal

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

En estos meses se ha valorado mucho la toma de decisión que tuvo San José frente a María. Sale embarazada y era legal que él la matara, la apedreara y no le pasaba nada.

Matar era legal, él lo podía hacer. José tomó la conciencia de que eso era matar. Y no solamente él podría matar legalmente a la mujer sino al niño. No le llamaban aborto, pero era un aborto en la práctica.

José aparece en la historia de la humanidad como el hombre que salva una mujer y salva a un niño. Si hubiera hecho lo contrario no se le recordaba de la misma manera. Porque no todo lo que es legal es humano, es justo. Se nos pueden presentar muchas cosas como legales, pero no son justas. Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.