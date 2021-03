La caravana por la vida y la Constitución

Vinicio A. Castillo Semán

@VinicioSenador

La Iglesia Católi­ca y las Iglesias Evangélicas, de manera conjun­ta, han convoca­do a una gran caravana ve­hicular el próximo sábado 27 marzo por la defensa de la vida y del artículo 37 de la Constitución, ante la pre­tensión de grupos de ONGs financiadas desde el exte­rior para que se legalice el aborto en tres causales.

La convocatoria del pue­blo cristiano y la unidad entre la Iglesia Católica y Evangélica se produce días después de que la senadora del Distrito Nacional partici­para de manera insólita en una manifestación de pro­testa frente al Palacio Nacio­nal y en los días previos al conocimiento del proyecto de ley del Código Penal en la Cámara de Diputados.

La estrategia de los gru­pos pro-aborto que procu­ran imponer tres causales violando la Constitución es presionar al presidente Luis Abinader para que utilice su liderazgo y poder para im­poner las tres causales, obli­gando a muchos legislado­res del PRM a votar contra su voluntad en un tema de conciencia tan delicado co­mo el derecho a la vida.

Se le quiere exigir al pre­sidente Abinader, por parte de gente de su propio parti­do, que se involucre perso­nalmente y se inmiscuya en el Poder Legislativo. De ahí que quienes escondidos ma­nejan los hilos de la protesta la hayan direccionado al Pa­lacio Nacional.

Dentro del PRM, la posi­ción más sensata en el Con­greso la ha tenido Alfre­do Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Él ha dicho, con toda la ra­zón, que RD no resiste que el nuevo Código Penal per­manezca secuestrado y em­pantanado, a pesar de estar plenamente consensuado por el conflictivo tema del aborto y las tres causales. Por eso ha dicho que lo jus­to y sensato es que se aprue­be el Código Penal y se deje para discutir en un proyec­to de ley especial el tema de las tres causales.

La pregunta es: ¿por qué los grupúsculos pro- aborto partidarios de las tres causa­les le temen a que este espi­noso tema se trate de mane­ra particular en una ley?

La respuesta es simple y sencilla: No tienen los votos en las cámaras para aprobar las tres causales. Necesitan las 2/3 partes y no la tienen. Su estrategia, entonces, es el cambalache, el chanta­je. Si no aprueban las tres causales, el país se queda indefinidamente sin nuevo Código Penal. Total, un es­fuerzo inútil, porque habría que modificar previamente la Constitución de la Repú­blica.

A ese chantaje no pueden ceder ni el Presidente ni el Congreso. Si no hay votos requeridos en el Congreso para imponer las tres cau­sales la propuesta debe ser desechada como cualquier otra iniciativa legislativa, pero jamás constituirse en un escollo para aprobar una pieza tan importante como el Código Penal.

El próximo 27 de marzo, saliendo desde la explanada del estadio Quisqueya, a las 9:00 A. M., participemos to­dos en la caravana por la vi­da. Unidos y sin distinción partidaria. Es momento de gran unidad nacional sobre la defensa de la vida y el artícu­lo 37 de la Constitución.