Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla”. Lc. 10: 21

¡Dios siempre se las trae! En sus cosas no hay tráfico de influencia, no tiene lugar el ‘lobbismo’, no hay negociación que valga y no se deja impresionar por los apellidos ni por las tarjetas de presentación, mucho menos por las fortunas. A Dios le place la humildad; cuando escoge, mira el contenido, no el continente. No es lo que representas o lo que vales o lo que muestras, es lo que eres en lo que llamamos “por dentro”; son tus sentimientos, tu integridad, tu corazón, el verdadero tú, eso es lo que importa para Dios.