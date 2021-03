Ni lista ni plancha

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

Los caballos que se desesperan, que quieren co­rrer antes de tiempo y se sa­len de la gatera, nunca lle­gan primero a la meta.

Eso deben tenerlo en cuenta los dirigentes del PLD que fueron promovi­dos a instancia como la se­cretaría general, a órgano como el Comité Central y organismo como el Comité Político.

Ocupan nuevas y mejo­res posiciones, pero todavía no se conocen todas las ra­zones del ascenso. Por qué unos sí y otros no, y la no determinación puede llevar a confusión.

Muchos resuelven de ma­nera fácil lo sucedido. Con decir que el danilismo -- co­mo el Barbarazo de Wilfri­do Vargas -- “acabó con to”, rinden tributo a la pereza.

En el caso, sin embargo, habría que fijarse en de­talles. Robert de la Cruz, quien había sido llevado al CP por el danilismo mi­litante, cuando se llenaron las vacantes dejadas por los leonelistas, ahora per­dió ese pito, aunque con­serva la flauta del Comité Central.

De la Cruz no solo tuvo y tiene obligaciones en el par­tido, sino que también es un hombre del entorno del flamante presidente Danilo Medina.

Nadie más cercano a un jefe que un miembro de su seguridad, y el higüeyano lo ha sido por años.

La exclusión de Eduardo Selman también intriga, y no solo debe pensarse en el danilismo, sino en algo más significativo.

Selman era un hombre de la casa de Juan Bosch, e incluso fue emblemático en un tiempo como el único ri­quito del PLD.

En lo que se conocen inti­midades y se explican mejor las cosas, hubo un cambio crucial en las votaciones del pasado domingo.

No se bajó línea ni se so­metió plancha, como era la vieja costumbre. Todos los aspirantes al Comité Político corrieron a suer­te y riesgo, bajo el enten­dido de que eran soldados de una misma causa. Fue de sí y entre sí que se es­cogieron, y no fue obra de las bases, distantes por su condición, sino del Comité Central.

Y nadie conoce mejor a un postulante que un com­pañero de su nivel. Lo tiene de ahí-ahí, y no hay mani­pulación posible.